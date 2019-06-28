Несподіваний дипломатичний скандал у Києві. Зазвичай, такі скандали бувають між державами. Але у нас - усе якось незвично. Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Мовляв, міністр помилився в дуже дражливій справі, щодо звільнення українських моряків з російського полону.

Не порадився з президентом і поквапився відповісти Росії - і тим ускладнив, як можна було зрозуміти з контексту виступу глави держави, повернення наших хлопців додому. Ось що сказав президент.

"Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з Президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян, це все є пріорітетом кожного президента, будь-якого, подобається він комусь, чи ні такі дії можуть поставити під загрозу повернення наших моряків, ми не розуміємо і я особисто не розумію чому не порадившись міністр зі мною робить твердження від України, як від держави", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Павло Клімкін одразу відповів президентові, не особисто, а у "Фейсбуці". Сказав, що це все - емоції, а міністерство має повноваження самостійно реагувати на дипломатичні ноти. Тим паче, правильною, на думку міністра, була саме та відповідь, яку дали Росії у відомстві.

А от що приховує увесь цей обмін "люб'язностями" - стало відомо вже сьогодні зі статті журналіста Сергія Сидоренка на сайті "Європейська правда". Це один з найбільш поінформованих українських репортерів-міжнародників.

Отже, за інформацією Сидоренка, існував план повернення наших моряків додому. Він тісно пов'язаний з тим, що Росія знов отримала усі повноваження у ПАРЄ. Мовляв, рішення щодо Росії у ПАРЄ було ухвалене ще до зміни влади в Україні, тільки зараз реалізоване. А добавкою до нього після обрання відповідної політико-юридичної схеми могло стати звільнення моряків. І от рішення Клімкіна самостійно відповісти Москві позбавило Україну можливості навіть почати домовлятись про схему повернення наших хлопців.

Чи остаточно зірваний увесь цей план - побачимо, певно, вже наступного тижня. У Зеленського запланований візит до Канади - там точно продовжать шукати необхідне рішення.