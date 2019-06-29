Трагедия под Черниговом: девушку насмерть задавил поезд [ Редактировать ]
В Черниговской области произошел смертельный инцидент. В городе Шостка поезд насмерть сбил девушку, передает "УНН".
Отмечается, что погибшая 23-летняя девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Ранее сообщалось, что под Черкассами поезд насмерть переехал ребенка, а также под Одессой пенсионерка попала под поезд.
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