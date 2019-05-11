Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Кодымском районе, сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области в субботу, 11 мая.

Отмечается, что трагедия произошла недалеко от железнодорожного вокзала.

71-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не отреагировала на сигнал приближающегося пассажирского поезда Одесса-Киев. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Раньше сообщалось о том, что под Киевом живьем сгорел незрячий ребенок. А в Запорожье школьник упал в глубокий овраг.