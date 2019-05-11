Под Одессой пассажирский поезд сбил насмерть пенсионерку [ Редактировать ]
Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Кодымском районе, сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области в субботу, 11 мая.
Отмечается, что трагедия произошла недалеко от железнодорожного вокзала.
71-летняя женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не отреагировала на сигнал приближающегося пассажирского поезда Одесса-Киев. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
Раньше сообщалось о том, что под Киевом живьем сгорел незрячий ребенок. А в Запорожье школьник упал в глубокий овраг.
по теме
Возле берегов Туниса затонула лодка, 70 погибших
У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами
В Польше мужчина умер после драки с украинцами
Поляки подрались с украинцами на западе страны
Смертельное селфи: под Запорожьем трагически погиб подросток
В Запорожской области при попытке сделать селфи, трагически погиб 15-летний парень
В Днепре парень повесился на водопроводной трубе
В понедельник, 6 мая, в Днепре на спецлинию "102" сообщили о самоубийстве в одном из домов
В Днепре возле университета нашли человеческие останки (видео)
На останки наткнулись рабочие, которые устанавливали систему автоматического полива