Трагедия под Черкассами: поезд насмерть переехал ребенка [ Редактировать ]
В Черкасской области произошел жуткий инцидент. Поезд сбил насмерть ребенка на велосипеде, который переходил через железнодорожние пути, передает "УНН".
Известно, что поезд "Ивано-Франковск - Бердянск" насмерть сбил малолетнего велосипедиста, который переходил пути в неустановленном месте.
Отмечается, что погибший был 2012 рождения.
Начато расследование по части 3 статьи 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).
Ранее сообщалось, что под Запорожьем пьяный мужчина переехал жену, а также полицейский автомобиль сбил ребенка.
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