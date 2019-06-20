В Черкасской области произошел жуткий инцидент. Поезд сбил насмерть ребенка на велосипеде, который переходил через железнодорожние пути, передает "УНН".

Известно, что поезд "Ивано-Франковск - Бердянск" насмерть сбил малолетнего велосипедиста, который переходил пути в неустановленном месте.

Отмечается, что погибший был 2012 рождения.

Начато расследование по части 3 статьи 276 УК Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Ранее сообщалось, что под Запорожьем пьяный мужчина переехал жену, а также полицейский автомобиль сбил ребенка.