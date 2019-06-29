В Индии вследствие непогоды произошел обвал стены на строительстве, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек, сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел из-за порывов ветра и сильного дождя в индийском городе Пуна. В результате обвала "плохо построенной" стены погибли 15 человек, в том числе 3 ребенка, которые находились в сооружениях вблизи строительства.

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Кроме того, по данным местного чиновника, спасателям удалось достать из под завалов троих рабочих.

"Мы пытаемся спасти людей, которые попали под стену и грязь", - отметил чиновник.

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