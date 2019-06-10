В воскресенье, 9 июня, на столицу Турции, Анкару, обрушилось рекордное количество осадков, которые затопили целый регион. В результате - погибли люди. Об этом сообщает телеканал T24.

"В результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали паводки и затопления, погибли три человека", - сообщили в мэрии турецкой столицы.

За два часа были затоплены несколько десятков улиц и большое количество офисных помещений.

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