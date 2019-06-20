В Молдове, в городе Атаки, рухнула часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Newsmaker.

Эвакуация жителей была проведена заранее, поэтому жертв нет.

"Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20.

За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей.

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Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее.

"Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент", - сообщила она.

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