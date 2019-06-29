На саміті G20 США та Росія обговорили звільнення українських моряків [ Редактировать ]
Питання звільнення українських моряків обговорювалося на саміті G20 в Японії, під час зустрічі керівників США та Росії.
За словами російського лідера, ця тема була однією з пріоритетних. Він також зазначив, що звільнення українців відбуватиметься "у робочому режимі" і жодним чином не пов'язане з поверненням Росії до ПАРЄ.
Нагадаємо, в японському місті Осака завершився дводенний саміт лідерів країн "Великої двадцятки". Учасники узгодили питання торгової та економічної політики - зокрема, домовились щодо необхідності контролю глобального економічного зростання.
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