"Опозиційна платформа - За життя" продовжує перемовини щодо обміну та звільнення українських полонених з тимчасово окупованих територій, - про це заявив голова політради партії, Віктор Медведчук.

Політик запевнив, що діалог триває як з представниками так званих ЛНР/ДНР, так і з керівництвом РФ.

Нагадаємо, у п'ятницю, додому повернулися четверо наших військових. Звільнити з полону їх вдалося завдяки прямим переговорам голови політради "Опозиційної платформи - За життя" з представниками невизнаних республік.

"Вночі забрали з тюрми, я їхав в машині - не вірив. Їхали на Ростов - теж не вірив. Летів вже в літаку - тоді повірив", - говорить Яків Веремейчик, звільнений військовий.

"Наше желание - установить мир и прекратить боевые действия - и это интерес граждан Украины. Напоминаю, что таких - более 80 процентов. Вопросами освобождения я тоже занимаюсь с 2014 года. И я, организовывав освобождения и обмены, уже на сегодняшний день 489 человек, граждан Украины, которые вернулись домой, - вернулись в семьи и вернулись к родным. Переговоры по поводу освобождения и в Донецке, и Луганске - продолжаются. Также по поводу наших граждан, которые отбывают наказания в Российской Федерации", - наголосив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".