В субботу, 29 июня, Верховный Суд отклонил апелляцию на решение Шестого апелляционного административного суда, который ранее отказал в удовлетворении иска с требованием отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию. К тому же все сроки для предъявления исков или жалоб относительно выдвижения кандидатов уже прошли.

Как отметил представитель Юрия Бойко, адвокат Александр Пузанов, Верховный Суд полностью отказал в удовлетворении иска и подтвердил правомерность вынесения решения Шестым апелляционным административным судом.

"В суд обращалась жительница Одессы, которая считала, что её избирательные права были нарушены, так как она хотела голосовать за Юрия Бойко в одной партии, а он оказался Сопредседателем "Оппозиционной платформы - За жизнь". Поэтому и просила суд отменить его регистрацию кандидатом в народные депутаты. Суд определил, что никакие избирательные права истицы не были нарушены и никаких нарушений законодательства при регистрации Юрия Бойко не было", – отметил Александр Пузанов.

"Сегодня победили справедливость и закон, а политическая коррупция и грязные методы ведения политической борьбы проиграли", – подчеркнул он.

По его словам, никаких оснований для отмены регистрации Юрия Бойко не было. "Мы предоставили выписки из Реестра общественных формирований и Единого государственного реестра предприятий и организаций о том, что Юрий Бойко является Сопредседателем партии "Оппозиционной платформы - За жизнь", соответственно он является членом этой партии. Мы предоставили доказательства в виде протокола съезда партии, на котором были выдвинуты кандидаты в народные депутаты, предоставили пакет документов, поданный в ЦИК для регистрации всех кандидатов. Во всех этих документах полностью соблюдены требования законодательства относительно их содержания, оформления, способа, которым они были поданы. Таким образом, никаких оснований для отмены регистрации или Юрия Бойко, или любого другого кандидата от нашей политсилы не было, что и было подтверждено решением Верховного Суда", – рассказал адвокат.

"Решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Все сроки для предъявления исков или жалоб относительно выдвижения кандидатов уже прошли", – акцентировал Александр Пузанов.

"Истица в этом деле – номинальная, за ней стоят наши оппоненты из Оппозиционного блока. Они прибегают к таким действиям с намерением скомпрометировать, как-то помешать нашей политсиле. Это лживые никчемные потуги через судебную систему затянуть время и показать свою дееспособность. Но очень скоро избиратели дадут им свою оценку», – отметил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко.

По словам народного депутата Юрия Павленко, представители старой и новой власти вместе с псевдооппозиционерами и рейдерами пытаются препятствовать участию "Оппозиционной платформы - За жизнь" в избирательном процессе и персонально воюют с Юрием Бойко. "Это в первую очередь вызвано растущим уровнем доверия к нашей политической силе и тем, что Юрий Бойко является лидером среди тех, кого украинцы хотят видеть премьер-министром. Они понимают, что проигрывают, и пытаются разными способами помешать "Оппозиционной платформы - За жизнь" и Юрию Бойко принять участие в кампании. Но нас это не остановит, и мы уверенно пройдем избирательную кампанию и победим. И в новом парламенте будем строить успешное развитое украинское государство", – резюмировал оппозиционный политик.