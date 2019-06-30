Президент Росії оприлюднив умови звільнення українських моряків [ Редактировать ]
Така несподівана зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином ймовірно стала одним з результатів переговорів на полях саміту G20 у японській Осаці.
Адже ядерне роззброєння Північної Кореї було серед ТОП-тем під час зустрічей лідерів.
Обговорювали також звільнення затриманих Росією українських моряків - це питання американський лідер порушив, зокрема, на переговорах із Путіним. Той відповів - мовляв, "справа вирішується спокійно, у штатному режимі".
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