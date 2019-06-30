Така несподівана зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином ймовірно стала одним з результатів переговорів на полях саміту G20 у японській Осаці.

Адже ядерне роззброєння Північної Кореї було серед ТОП-тем під час зустрічей лідерів.

Обговорювали також звільнення затриманих Росією українських моряків - це питання американський лідер порушив, зокрема, на переговорах із Путіним. Той відповів - мовляв, "справа вирішується спокійно, у штатному режимі".