Страйк гірників на Донеччині: "Опозиційна платформа - За життя" закликає терміново вирішити проблеми шахтарів [ Редактировать ]
Страйк гірників. Уже тиждень як не виходять на роботу робітники шахти "Південно-Донбаська №1" у Вугледарі на Донеччині.
Через заборгованість із зарплати - вони оголосили безстроковий страйк. Гірники скаржаться: держпідприємство не розрахувалося з ними навіть за квітень. І обіцяють пікетувати, доки їм не виплатять усе заборговане, включно з авансом за червень.
Допомагати гірникам взялися в "Опозиційній платформі - За життя". У політсилі проблеми вугільної промисловості пов'язують із відсутністю належного контролю з боку влади.
"Седьмые сутки бастуют шахтеры Угледара, шахтеры Торецка не получают денег на новые горизонты. Добыча украинского угля - это и есть основа нашей энергетической безопасности страны.
Мы договорились объединить усилия и идти вместе, потому что нам сегодня нужна одна победа на всех и мирное небо, развитие украинских предприятий, восстановление экономики, защита наших рабочих мест, престижность шахтерского труда", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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