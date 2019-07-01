Акциз на сигареты в Украине вырос [ Редактировать ]
С 1 июля ставки акцизного налога на табачные изделия в Украине выросли на 9%.
За прошлый год потребительские цены в Украине выросли на 9,8%. При этом цены на сигареты за выросли на 23-27%. Нацбанк прогнозировал, что в 2019 году табачная продукция подорожает на 19%.
Ранее мы писали о том, сколько будут стоить сигареты с 1 июля.
по теме
Запустив энергорынок 1 июля, Украина выполнила свои обязательства перед Европой - депутат
Украина сделала большой шаг к завершению самого сложного, теста на зрелость и готовность к реформам - запустила новый рынок электроэнергии с 1 июля
В Украине сохранили "ночной" тариф на электроэнергию
В Украине "ночной" тариф на электроэнергию будет действовать и после запуска рынка электроэнергии с 1 июля
Без мелочи: что ждет украинцев уже в октябре
Уже с 1 октября 2019 года в Украине перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
США выделит Украине $300 миллионов военной помощи
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета Пентагона на 2020 год, в котором предусмотрено до 300 млн долларов помощи по безопасности Украине