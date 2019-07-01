С 1 июля ставки акцизного налога на табачные изделия в Украине выросли на 9%.

За прошлый год потребительские цены в Украине выросли на 9,8%. При этом цены на сигареты за выросли на 23-27%. Нацбанк прогнозировал, что в 2019 году табачная продукция подорожает на 19%.

Ранее мы писали о том, сколько будут стоить сигареты с 1 июля.