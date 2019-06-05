В Украине взлетят цены на сигареты: какой будет стоимость с 1 июля [ Редактировать ]
С 1 июля в Украине на 9% повысят на акцизы на сигареты. После этого вырастут и розничные цены на табачные изделия. В среднем пачка может подорожать на 2,2 грн. Об этом пишет "Обозреватель".
Правда, пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.
Пачка после июля подорожает минимум на 2,2 грн
В Украине сигареты дорожают в первую очередь из-за повышения акциза. В большинстве стран ЕС пачка стоит около 5 евро. Украинцы же до сих пор могут покупать сигареты за 1,2-1,5 евро. Верховная Рада взяла на себя обязательство со временем (до 2024-го) уравнять цены.
В результате ежегодно акциз повышают на 20%. А в этом году его дополнительно поднимут еще и на уровень прошлогодней инфляции (9%). Чтобы понять, как это отобразится на цене, нужно в первую очередь разобраться, сколько курильщики отдают на акциз.
В среднем же, учитывая рост акциза, украинцы будут с 1 июля платить на 2,2 грн больше. А если сравнивать с прошлым годом, то разница будет уже около 6,1 грн. Со временем акциз должен составить 90 евро за пачку. А это значит, что в 2024-м курильщики за каждую пачку должны будут заплатить около 91 грн. Правда, также стоит учитывать, что через пять лет курс евро увеличится, поэтому и цена составит более 100 грн.
"Несмотря на повышение акцизов, рост цен на табачные изделия замедлился (до 24% за год). В частности, это может объясняться индексацией специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%)", - говорится в инфляционном отчете НБУ.
Сколько стоят сигареты в разных странах Европы:
- Варшава - 3,7 евро
- Берлин - 6,4 евро
- Осло - 11,9 евро
- Париж - 8 евро
- Киев - 1,5 евро
- Москва -2,3 евро
- Минск -1,3 евро
- Прага - 3,8 евро
- Лондон - 12,3 евро
Ранее мы писали о том, какие сигареты самые опасные.
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