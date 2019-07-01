Відсьогодні в Україні зросла мінімальна пенсія - на 67 гривень. Таким чином загальна сума складатиме 1564 гривні.Це планове зростання, яке закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Крім того, Кабмін встановив доплати до пенсій для осіб з тривалим трудовим стажем. Згідно з рішенням уряду, пенсія становитиме не менше двох тисяч гривень для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем у 30 років. Також відсьогодні, до двох тисяч гривень, підвищився прожитковий мінімум та пов'язані із ним соціальні виплати.