В Україні зросла мінімальна пенсія та прожитковий мінімум [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні зросла мінімальна пенсія - на 67 гривень. Таким чином загальна сума складатиме 1564 гривні.Це планове зростання, яке закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.
Крім того, Кабмін встановив доплати до пенсій для осіб з тривалим трудовим стажем. Згідно з рішенням уряду, пенсія становитиме не менше двох тисяч гривень для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем у 30 років. Також відсьогодні, до двох тисяч гривень, підвищився прожитковий мінімум та пов'язані із ним соціальні виплати.
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