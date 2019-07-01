Остановка работы Украины в ПАСЕ: в комитете поддержали решение [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, Комитет по иностранным делам Верховной Рады поддержал решение о приостановке работы украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии. Об этом во время заседания комитета заявила глава Анна Гопко, передает "РБК-Украина".
Решение было принято единогласно.
"Первое: о приостановлении участия постоянной делегации ВР Украины в ПАСЕ в работе Ассамблеи до выполнения Россией ряда условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам с предложением - до решения Венецианской комиссии. То есть, до решения Венецианской комиссии с рекомендациями следующем созыву парламента настаивать на выполнении ключевых положений семи резолюций ПАСЕ, касающихся непосредственно вооруженной агрессии России против Украины. Единогласно, решение есть", - заявила глава комитета.
Кроме того, комитет проголосовал за рекомендацию об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.
Ранее мы сообщали, что Зеленский прокомментировал решение об возвращении России в ПАСЕ.
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