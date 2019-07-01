Перед достроковими виборами до Верховної Ради вже змінили місце голосування майже 27 тисяч українців. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців. Найбільше людей - голосуватимуть у Києві.

Тимчасово змінили місце голосування, зокрема, понад 600 жителів, прописаних в окупованому Криму. Таку ж процедуру пройшли понад 10 тисяч осіб з Донеччини та Луганщини.

Як відомо, цього року ЦВК спростила процес зміни місця голосування. Для цього достатньо лише заяви і паспорта. Пройти процедуру можна до 15 липня. Нагадаю, дочасні вибори відбудуться 21 липня, балотуються майже 6 тисяч кандидатів у народні депутати.