Дострокові вибори: 27 тисяч українців змінили місце голосування [ Редактировать ]
Перед достроковими виборами до Верховної Ради вже змінили місце голосування майже 27 тисяч українців. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців. Найбільше людей - голосуватимуть у Києві.
Тимчасово змінили місце голосування, зокрема, понад 600 жителів, прописаних в окупованому Криму. Таку ж процедуру пройшли понад 10 тисяч осіб з Донеччини та Луганщини.
Як відомо, цього року ЦВК спростила процес зміни місця голосування. Для цього достатньо лише заяви і паспорта. Пройти процедуру можна до 15 липня. Нагадаю, дочасні вибори відбудуться 21 липня, балотуються майже 6 тисяч кандидатів у народні депутати.
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