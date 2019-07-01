Павло Клімкін зібрався у "політичну відпустку" [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін іде в "політичну відпустку". Про це він заявив у відеозверненні. Незалежно від того, яке рішення ухвалить Верховна Рада щодо його відставки, Клімкін вважає правильним зараз припинити роботу на своїй посаді.
Дев'ятого липня парламентський Комітет із закордонних справ планує розглянути питання звільнення Клімкіна і призначення очільником МЗС Вадима Пристайка.
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