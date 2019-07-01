Местные власти препятствуют размещению агитационных бордов "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
Практически во всех городах Украины, а это Одесса, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь и Покровск (Донецкая область), - местная власть блокирует операторам наружной рекламы размещение агитационных бордов партии и кандидатов в народные депутаты от нашей политической силы.
То, что это прямое нарушение избирательного законодательства, ничуть не смущает власти этих городов. В ход идут любые средства и методы - от полного запрета на размещение и прямых звонков оператору до привлечения правоохранительных органов, как это было, например, 30 июня в Мариуполе. Там провели целую спецоперацию, в которой участвовало 4 патрульных автомобиля и 10 полицейских. Ранее в том же Мариуполе были сорваны борды кандидатов - мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы - За жизнь", постоянно поступают угрозы рекламным агентствам, которые работают с кандидатами, запугивают активистов и агитаторов.
Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан к "Оппозиционной платформе - За жизнь" и растущим рейтингам лидеров партии. Их действия доказывают только одно - мы единственная настоящая оппозиция и мы победим, не взирая на все препятствия и запреты. Также хотим напомнить, что согласно украинскому законодательству за препятствование ведения агитационной деятельности предусмотрена уголовная ответственность.
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