Небувалий феномен у Мексиці. Місто Гвадалахара вкрило шаром градутовщиною майже метр. Аномальному граду передувало різке зменшення температури - за лічені хвилини вона впала з 22 до 14 градусів за Цельсієм.

Вулиці перетворилися на річки з криги. У льодовій пастці опинилися десятки машин. Повалено чимало дерев. Про постраждалих не повідомляють.