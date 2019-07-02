Небувалий феномен: місто у Мексиці вкрило метровим шаром граду [ Редактировать ]
Небувалий феномен у Мексиці. Місто Гвадалахара вкрило шаром градутовщиною майже метр. Аномальному граду передувало різке зменшення температури - за лічені хвилини вона впала з 22 до 14 градусів за Цельсієм.
Вулиці перетворилися на річки з криги. У льодовій пастці опинилися десятки машин. Повалено чимало дерев. Про постраждалих не повідомляють.
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