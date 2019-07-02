Біля Водяного бойовики обстріляли санітарний "Хамер" Збройних cил України [ Редактировать ]
Нагадаю, напередодні біля Водяного ворог підступно обстріляв санітарний "Хамер" Збройних cил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети - водій Сергій Майборода загинув на місці.
Ще двоє були поранені, серед них - військовий медик Ірина Шевченко, пізніше вона померла від отриманих травм.
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