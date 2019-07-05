Визит в Канаду: Зеленский рассказал о результатах поездки (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги официального трехдневного визита в Канаду. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряд важных договоренностей", - написал президент.
Глава государства перечислил основные достижения.
"Первое: теперь молодые украинцы смогут приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу сроком до одного года. Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа - это уверенный шаг к будущему безвизовых отношений с Канадой. Третье: будем расширять Соглашение о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, а это значит, что украинские предприниматели из разных областей смогут лучше сотрудничать с Канадой", - написал Зеленский.
Четвертым пунктом он отметил договоренность о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады.
"В конце визита удалось немного побыть человеком", - добавил президент, вероятно, имея ввиду поездку к Ниагарскому водопаду. Он также опубликовал снимки, сделанные во время поездки.
Ранее сообщалось, что Зеленский призвал канадцев инвестировать в Украину.
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