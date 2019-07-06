Ивана Купала: как привлечь удачу и деньги 7 июля [ Редактировать ]
Праздник Ивана Купалы в 2019 году вновь пройдет в соответствии с традициями, передающимися из поколения в поколение. В это время энергетика пространства будет сильна, а значит, появится возможность влиять на собственное будущее.
Привлечение денег на Ивану Купалы
Обрести материальное благополучие и избавиться от финансовых трудностей можно при помощи заговоров и ритуалов. Каждый из способов поможет достичь желаемого, если в помыслах человека не будет жажды корыстной наживы.
В ночь с 6 на 7 июля под подушку складывают все деньги из кошелька или банковские карты, но не кредитные. Их накрывают руками и произносят:
"День вечера мудренее. Ночью честные деньги по рукам не ходят. Утро придет, деньги в оборот пойдут, в дело вложатся, на двое помножатся".
С утра после пробуждения деньги складывают обратно в кошелек. Первой покупкой должна быть действительно необходимая вещь, и тогда денежная удача не отвернется целый год.
Несколько монет сжимают в руках, а рядом ставят горшочек с землей, немного чистой воды и семечко. На деньги наговаривают:
"Что посеешь то и пожнешь. Сею деньги, деньги и снимаю, на урожай не жалуюсь".
Монеты закапывают в землю, сверху сажают семечку и поливают водой. Как только побег покажется, деньги пойдут в руки.
Заговор на финансовое благополучие произносят после того, как умоются трижды:
"Деньги каждому нужны и мне пригодятся. В день праздника монеты звонкие ко мне дорогу найдут, кошелек наполнят да мечту исполнить помогут".
В кошелек обязательно кладут монеты, чтобы их звон привлек денежное благополучие.
Обряды на удачу с 6 на 7 июля
Заговоры на удачу пользуются популярностью. В день праздника они обретают особую силу, помогая людям притягивать в жизнь везение мгновенно.
Заговор на удачу читают в 12 ночи, на стыке 6 и 7 числа:
"Удачу привлекаю, беды прогоняю. Не стоять на моем пути проблемам, не мешать никому мне счастья достичь. Как скажу, так и будет, удача про меня не забудет".
Привлечь удачу поможет избавление от лишнего хлама. В день Ивана Купалы нужно выбросить из дома поломанные и пришедшие в негодность вещи, что освободить место положительной энергетике. Каждую выбрасываемую вещь сопровождают заговором:
"Мне служила, долг свой исполнила, место для нового освободила, своим уходом удачу в дом впустила".
Привлечь удачу поможет любой талисман, изготовленный в день праздника своими руками. Его заговаривают следующими словами:
"Удача больше от меня не прячется, верой и правдой служит, от бед отгораживает".
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