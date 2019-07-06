В Киеве произошло жуткое ДТП: байкер погиб на месте [ Редактировать ]
В субботу, 6 июля, в Киеве в районе виадука улицы Бойчука на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП. Отмечается, что авария случилась с участием мотоцикла Yamaha Thundercat. Известно, что от полученных на месте травм мужчина-байкер скончался, передает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина на мотоцикле двигался по Саперно-Слободской со стороны Южного моста. Байкер выехал с проезжей части, переехал зеленую зону и вылетел на полосу встречного движения, где упал. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.
После падения мотоцикл пролетел по полосе встречного движения около 200 метров. Личность погибшего установлена, при нем были обнаружены документы. Что именно произошло и причину такого маневра будут выяснять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Днепре водитель слетел с дороги в дерево, а также в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП.
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