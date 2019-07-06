В субботу, 6 июля, в Киеве в районе виадука улицы Бойчука на улице Саперно-Слободской произошло смертельное ДТП. Отмечается, что авария случилась с участием мотоцикла Yamaha Thundercat. Известно, что от полученных на месте травм мужчина-байкер скончался, передает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина на мотоцикле двигался по Саперно-Слободской со стороны Южного моста. Байкер выехал с проезжей части, переехал зеленую зону и вылетел на полосу встречного движения, где упал. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть.

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После падения мотоцикл пролетел по полосе встречного движения около 200 метров. Личность погибшего установлена, при нем были обнаружены документы. Что именно произошло и причину такого маневра будут выяснять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель слетел с дороги в дерево, а также в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП.