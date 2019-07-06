В пятницу, 5 июля, в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 м от берега в акватории Черного моря перевернулся катер. Известно, что на борту судна находились 55 человек, когда его максимально допустимая загрузка в 12 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.

"По версии следствия, 5 июля в 17:50 в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии около 100 м от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер "Атолл" под управлением жителя Краснодарского края 1963 года рождения. В результате происшествия погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения. На указанном судне находилось не менее 55 отдыхающих, хотя вместимость его составляла 12 человек", - сообщили в СК России.

Ранее сообщалось, что у берегов Туниса произошла трагедия, а также у берегов Гондураса потерпело крушение судно.