Под Днепром мужчина изнасиловал и убил 13-летнюю девочку [ Редактировать ]
В Днепропетровской области произошел жуткий инцидент. В селе Миролюбовка 13-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. Ребенка искали местные жители, волонтеры, сотрудники Нацгвардии, но вскоре обнаружили ее труп в лесопосадке недалеко от села, передает "Информатор".
Известно, что девочка исчезла еще 23 июня. Сначала ее даже не искали родители, так как были заняты распитием алкоголя дома. Правоохранители организовали спецоперацию по поиску пропавшей, также рассматривали вариант, что ребенок может быть у знакомых в Желтых Водах.
Затем, сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого в убийстве 24-летнего мужчины, который, как оказалось, уже дважды был судим. Он показал место, где изнасиловал и убил девочку, и рассказал, где спрятал тело. По предварительному заключению судмедэкспертов, она умерла около 2-х недель назад.
"Так случилось. На почве неприязни, которые возникли после распития алкогольных напитков. Убийцу задержали", - написала на своей странице в Facebook Анна Карпеченкова, начальник отдела ювенальной превенции Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что под Одессой тесть жестоко убил зятя, а также под Днепром подросток до смерти забил подругу.
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