"Тур де Франс" - спортивна подія, яка за 100 років не втратила популярності

Найбільший велозабіг планети "Тур де Франс" стартував сьогодні у Брюсселі. Відбувається він уже більше сотні років, триватиме 2 тижні. І спортсмени матимуть лише 2 вихідні дні.

Чому цього року для старту обрали саме бельгійську столицю - розкаже Олена Абрамович.

Наймальовничіша точка в Брюсселі - Гора мистецтв. Опівдні тут стартував велопробіг Тур де Франс - спортивна подія, яка не втрачає популярності ще з 1903 року.

50 років тому першість у перегонах здобув бельгієць Едді Меркс. Потому встановив кілька світових рекордів, які досі ніхто не побив. Тож старт перегонів у Бельгії приурочений саме першій перемозі найкращого велогонщика усіх часів.

"Початок "Тур де Франс" в Брюсселі - це завдяки справді фантастичному Едді Мерксу - він же виграв стільки жовтих футболок. Що ще треба для щастя - красивий Брюссель, прекрасна організація. Ми приїхали потягом, усюди вказівники, куди йти", - захоплюється Патрісія Мертенс, бельгійка з міста Халле.

У жовту футболку, яку зазвичай дарують переможцям велозабігу, одягли і символ Брюсселя - статую хлопчика, що пісяє.

Маршрут першого дня змагань - це майже 200 кілометрів перекритих доріг у місті та його околицях. Громадський транспорт у ці дні безкоштовний. За право приймати "Тур де Франс" міста - а їх 34 - платять організаторам від 60 тисяч євро. Натомість, отримують туристичні прибутки - сюди їдуть сотні тисяч людей.

"Ми з дружиною - велосипедисти. Може ми вже трохи застарі, але досі отримуємо задоволення від "Тур де Франс". Це справді хороший захід, що піднімає дух велосипедистів. А ще чудова погода і такий гарний Брюссель", - говорить Алан Батеман, 72-річний англієць.

"Тур де Франс" - для мене це свято і початок канікул. А ще, - я великий фан велоспорту. Тому дивно було б пропустити таку виняткову нагоду побачити усе на власні очі", - зазначає Брент Сутенс ,16-річний бельгійський студент.

Велогонщики змагатимуться 23 дні, два з яких відпочиватимуть. Загальний шлях - 3480 кілометрів через рівнини, пагорби та гори. За перемогу змагатимуться 22 команди велосипедистів з різник країн. Презентували їх публіці за 2 дні до старту.

"Буде, звісно, дуже важко. І ти починаєш усвідомлювати, коли бачиш хлопців на лінії старту: вони - найсильніші на планеті. Це буде хороше тритижневе змагання". - запевняє Ромен Барде, учасник "Тур де Франс".

Переможець отримає півмільйона євро, щоправда йому доведеться ділити ці кошти з командою. Загалом призи матимуть усі 160 учасників. За останнє місце винагорода - тисяча євро.