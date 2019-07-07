7 июля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
7 июля - 188-й день года (189-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 177 дней.
В этот день Украина отмечает экологический праздник – День работника природно-заповедного дела.
Православные верующие 7 июля отмечают великий праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Его в водах Иордана.
В народе 7 июля традиционно отмечают один из главных славянских праздников – Ивана Купала. В этот день люди купались в водоемах, собирали травы, плели венки, жгли ритуальные костры, гадали, искали клады.
Главная примета дня: кто найдет таинственный цветок папоротника, тот получит дар предвидения.
Именины празднуют сегодня: Антон, Иван, Никита, Яков.
Читайте также, афишу интересных событий в Киеве на 7 июля.
по теме
6 июля: какой сегодня праздник
6 июля - 187-й день года (188-й в високосные годы) в григорианском календаре
4 июля: какой сегодня праздник
4 июля - 185-й день года (186-й в високосные годы) в григорианском календаре
2 июля: какой сегодня праздник
1 июля - 183-й день года (184-й в високосные годы) в григорианском календаре
1 июля: какой сегодня праздник
1 июля - 182-й день года (183-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 183 дня
26 июня: какой сегодня праздник
26 июня - 177-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 188 дней