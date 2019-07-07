7 июля - 188-й день года (189-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 177 дней.

В этот день Украина отмечает экологический праздник – День работника природно-заповедного дела.

Православные верующие 7 июля отмечают великий праздник – Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал приход Иисуса Христа, а затем крестил Его в водах Иордана.

В народе 7 июля традиционно отмечают один из главных славянских праздников – Ивана Купала. В этот день люди купались в водоемах, собирали травы, плели венки, жгли ритуальные костры, гадали, искали клады.

Главная примета дня: кто найдет таинственный цветок папоротника, тот получит дар предвидения.

Именины празднуют сегодня: Антон, Иван, Никита, Яков.

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