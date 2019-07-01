В Китае взорвался химзавод, сеть жертвы [ Редактировать ]
На востоке Китая произошел серьезный инцидент. На химическом заводе случился взрыв, вследствие чего погибли двое человек, еще девять получили ранения, передает "РБК-Украина".
Известно, что происшествие произошло в городе Бенбу, провинция Аньхой на востоке Китая. Взрыв прогремел во время спасения работника, который попал в производственный резервуар.
Известно, что при взрыве погибли сам работник и один из спасателей. Причины взрыва расследуются.
Ранее сообщалось, что в США самолет рухнул на жилой дом, а также в Киеве на Окружной загорелись склады.
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