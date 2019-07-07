8 июля отмечается большой праздник, посвященный любви, верности и семье. В этот день существует множество традиций, следуя которым, можно привлечь в свою жизнь любовь или укрепить уже существующие отношения.

Букет из ромашек

Ромашка - главный символ данного праздника. Сегодня эти цветы должны быть в каждом доме. Одиноким людям этот символ любви подарит удачу, а семейным придаст сил, поможет сохранить семью и брак здоровыми.

Стоит собрать букет и оставить его в доме как минимум на несколько дней. Иссохшие лепестки цветов можно собрать и сжечь: согласно поверьям, это поможет забыть все ссоры, привлечь удачу в любви, укрепить союз или как можно скорее найти вторую половинку.

Свеча в храме

Данный праздник неразрывно связан с житием Петра и Февронии Муромских. Это святая пара, которая является примером для нас всех. Их любовь пережила множество препятствий, но это лишь укрепило их связь. Согласно легенде, Петр заболел, а излечить его могла лишь Феврония. Они поженились и прожили довольно долгую жизнь, но последние годы провели порознь, так как приняли монашество. Это не помешало им умереть в один день и час. Их останки до сих пор покоятся на муромской земле, куда многие пары совершают ежегодное паломничество для укрепления духовной стороны их брака.

В этот день полезно посещать храм, читать молитвы Петру и Февронии о семейном счастье. Вот одна из таких молитв на русском языке: Благочестивые Петр и Феврония, молите Бога о нашем счастье. Да будет воля Божия на всё, да будет свет и радость в семье нашей и в жизни моей. Аминь. Также стоит поставить свечку святым, чтобы они оберегали вашу семью от напасти и бед.

Ритуал на привлечение семейного счастья

В дополнение к традициям можно воспользоваться специальным ритуалом на семейное благополучие. Для него вам понадобится ручка, листок бумаги, свеча, вода. Напишите на листке список имен всех ваших близких: детей, мужа/жены, родителей, братьев или сестер, бабушек и дедушек.

Далее дождитесь полночи. Зажгите свечу и прочитайте заговор:

"Пусть узы наши крепнут, пусть отходит прочь печаль. Силы небесные, защитите меня и мою семью от недобрых людей, порчи и сглаза. Сделайте нас добрее, сильнее и лучше в этот важный день. Аминь".

Возьмите листок с именами и помочите его в воде, а затем оставьте до утра сохнуть. Утром сожгите его в пламени свечи, концентрируясь на самых теплых семейных воспоминаниях. Соберите пепел и развейте его по ветру, произнеся: "Да будет так".

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