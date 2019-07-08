Британия присоединилась к демаршу из-за возвращения России в ПАСЕ [ Редактировать ]
Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европыприсоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева.
Он отметил, что о присоединении к демаршу объявил глава британской делегации Роджер Гейл.
"До совместного заявления с последствиями демарша в ПАСЕ делегаты семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Большой Британии", - написал Арьев в Facebook.
Добавим, что в знак протеста и солидарности с Киевом покинули заседание делегации шести государств - Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.
Напомним, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.
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