Делегация Великобритании в Парламентской ассамблеи Совета Европыприсоединилась к другим странам, которые заявили о демарше в связи с решением о возвращении России в состав Ассамблеи. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева.

Он отметил, что о присоединении к демаршу объявил глава британской делегации Роджер Гейл.

"До совместного заявления с последствиями демарша в ПАСЕ делегаты семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Большой Британии", - написал Арьев в Facebook.

Добавим, что в знак протеста и солидарности с Киевом покинули заседание делегации шести государств - Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

Напомним, в конце июня ПАСЕ подтвердила полномочия делегации Российской Федерации без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.