В Telegram появились анимированные стикеры [ Редактировать ]
В Telegram теперь есть наборы анимированных стикеров. Добавлять и отправлять их могут все пользователи Android и iOS. Нужно лишь обновить мессенджер. Об этом пишет "Лайфхакер".
Выбирать стикерпаки можно в специальном канале. Самые популярные доступны и через настройки мессенджера. Для этого откройте "Настройки чатов", перейдите к "Стикерам и маскам" и выберите "Популярные стикеры".
При желании с помощью бота @stickers можно создавать и новые наборы.
Первые уже доступные пользователям анимированные стикеры создали победители специального конкурса, в котором участвовало 126 художников.
Ранее мы писали о том, как временно заблокировать свой аккаунт в Instagram.
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