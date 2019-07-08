В Telegram теперь есть наборы анимированных стикеров. Добавлять и отправлять их могут все пользователи Android и iOS. Нужно лишь обновить мессенджер. Об этом пишет "Лайфхакер".

Выбирать стикерпаки можно в специальном канале. Самые популярные доступны и через настройки мессенджера. Для этого откройте "Настройки чатов", перейдите к "Стикерам и маскам" и выберите "Популярные стикеры".

При желании с помощью бота @stickers можно создавать и новые наборы.

Первые уже доступные пользователям анимированные стикеры создали победители специального конкурса, в котором участвовало 126 художников.

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