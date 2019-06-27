Если у вас появится желание временно заблокировать свой аккаунт в Instagram - профиль, фото, комментарии и все отметки "нравится" будут скрыты до того момента, пока вы не разблокируете свой аккаунт. Для этого необходимо будет выполнить вход.

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Как временно заблокировать свой аккаунт в Instagram

Временно заблокировать свой аккаунт в Instagram можно только с браузера мобильного устройства или компьютера. Из приложения это сделать невозможно.

1. Коснитесь или нажмите на знак человека в верхнем правом углу и выберите "Редактировать профиль".

2. Прокрутите страницу вниз, затем коснитесь или нажмите "Временно заблокировать мой аккаунт" в нижнем правом углу.

3. Выберите вариант из раскрывающегося меню рядом с полем "Почему вы решили заблокировать свой аккаунт?" и повторно введите свой пароль. Временная блокировка аккаунта станет доступна только после выбора причины из меню.

4. Коснитесь или нажмите "Временно заблокировать аккаунт".

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