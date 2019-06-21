Ученые из Австралии предупредили, что от частого использования мобильных телефонов у молодых людей могут вырастать костные наросты на черепах. Об этом сообщает портал NJ.com.

Рогообразные выступы развиваются на затылке. Это происходит из-за смещения нагрузки от позвоночника к мышцам головы и ее наклоном вперед, что вызывает рост костей в связках и сухожилиях.

В результате у людей прямо над шеей появляется небольшая выпуклость. Ученые считают, что их открытие можно считать первой документацией физиологической адаптации организма к использованию современных технологий.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi сделали важное заявление касательно фронтальных камер. В свою очередь Apple отправили iPhone 5s "на свалку".