Смартфоны несут угрозу: названа новая опасность [ Редактировать ]
Ученые из Австралии предупредили, что от частого использования мобильных телефонов у молодых людей могут вырастать костные наросты на черепах. Об этом сообщает портал NJ.com.
Рогообразные выступы развиваются на затылке. Это происходит из-за смещения нагрузки от позвоночника к мышцам головы и ее наклоном вперед, что вызывает рост костей в связках и сухожилиях.
В результате у людей прямо над шеей появляется небольшая выпуклость. Ученые считают, что их открытие можно считать первой документацией физиологической адаптации организма к использованию современных технологий.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi сделали важное заявление касательно фронтальных камер. В свою очередь Apple отправили iPhone 5s "на свалку".
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