Дівчата спускають на воду вінки, співають та шукають свою другу половинку

Старовинне слав'янське свято цими вихідними відзначали в Україні. Ніч на Івана Купала з давніх-давен вважалася наймістичнішою у році. Дівчата спускають на воду вінки, співають та шукають свою другу половинку, - щоб удвох стрибнути - на щастя - через вогнище.

Як святкували кияни, розкаже Магда Кривов'яз.

Один з основних атрибутів свята - власноруч сплетений вінок. В ньому немає випадкових квіток - кожна має сакральне значення.

"По повір'ю, требо було зібрати 12 трав, кожна трава щось значила. Барвінок міг бути і м'ята і чорнобривці, ромашки, материнка, полинь від злих духів. Наприклад, звіробій теж захищає від злих духів", - розповідає Юлія Ковальська, учасниця святкування.

Вінки дівчата спускають на воду. За легендою, якщо ж він не потоне - дівчина обов'язково цьогоріч вийде заміж. Хлопці ж в свою чергу мають придивлятися до дівчат, аби потім виловити потрібний вінок.

"Хлопець потім пірнав за цім віночком, приносив його дівчині і це казало про те, що він їй симпатизує і можливо цього року він пришле до її господи сватів", - розповідає Наталія Дробідько, співорганізатор свята.

"Наши предки в этот праздник пускали и на что-то надеялись и мы вот ради этого сюда пришли", - розповідають Ольга та Оксана, учасниці святкування.

Також у цю ніч здавна жінки збирали різні трави та шукали у лісі квітку папороті.

"Бабусі і дідусі казали, що все відкривається, небо відкривається, тому вони набираються сили", - говорить Вікторія Меліхова, співорганізатор свята.

Один з обов'язкових обрядів свята - танці та купальські співи довкола Марени. Дівчата, аби позбавитися всього лихого та набратися сил, заплітали стрічки на спеціальному дереві.

"Після літнього сонцестояння, коли сонце гуляє - танцює так, ще говорять, - все набралося щедроти, сили вогню. І коли дівчата заплітали стрічки на дерево, вони від дерева набиралися сили, потім мали це дерево потопити", - розповідає Наталія Дробідько, співорганізатор свята.

Цих традицій дотримаються і дотепер. Саме містична атмосфера і приваблює щороку на святкування тисячі українців.

"Ось, подивіться, ми донечці вишивали сорочку цілих 2 місяці, спеціально до свята Івана Купала", - показує Наталія Розворська, учасниця святкування.

Традиційно свято завершується спалюванням Купайла та стрибками через вогнище - аби очиститися та перевірити своє кохання на міцність.