Українські пенсіонери вимагають справедливого нарахування пенсій - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Країні потрібна нова пенсійна реформа. Про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, під час свого візиту на південь України. Він вважає, що перерахунок пенсій провели не справедливо. Найменш захищені громадяни отримали мізерні надбавки. При цьому, деяким іншим категоріям пенсіонерів збільшили виплати у кілька разів.
"Что произошло - 500 тыс. пенсионеров, у которых пенсия 1,5 тысячи - они после этой реформы получили доплату 50-70 гривен. А те, кто имеет 4 тысячи - получили 8 тысяч. Еще больше разделили страну и усилили неравенство. Поэтому, первая задача - убрать этот страховой стаж, который завуалирован. И повысить пенсию для тех, кто получает минимальную", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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