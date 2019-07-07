В Польше украинский автобус попал в жуткое ДТП [ Редактировать ]
В Польше украинский автобус попал в ДТП. В результате происшествия 11 человек получили травмы, передает "УНН".
"Автобус с украинской регистрацией, который ехал в направлении Вроцлава, и в котором путешествовало 37 пассажиров, включая одного ребенка, по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место медики оказали помощь 11 жертвам. Пять из них были доставлены в больницы. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что под Черниговом пенсионер за рулем авто "слетел" с моста в реку.
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