Україною прокотився потужний буревій: постраждали люди [ Редактировать ]
Майже півтори сотні населених пунктів знеструмлено через негоду у семи регіонах України. Найбільше таких - на Київщині. Там пронісся ураган з дощем.
На Закарпатті у Іршавському районі травмовано двоє людей. Буревій позривав дахи з сотні будинків, зокрема зі шкіл та дитсадків. Там і досі працюють рятувальники.
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