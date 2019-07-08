На Закарпатті постраждали люди

Майже півтори сотні населених пунктів знеструмлено через негоду у семи регіонах України. Найбільше таких - на Київщині. Там пронісся ураган з дощем.

На Закарпатті у Іршавському районі травмовано двоє людей. Буревій позривав дахи з сотні будинків, зокрема зі шкіл та дитсадків. Там і досі працюють рятувальники.