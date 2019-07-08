Нова візитівка Луцька. Це не прекрасні краєвиди, і не музичні фонтани, це - нестерпний сморід, який вже кілька років охоплює місто. Люди ходять у масках та навіть готові вдягнути протигази. Лучани вже не раз просили місцеву владу знайти причину такого екологічного лиха та покарати винних. Та поки результатів немає. Деталі - у нашому матеріалі.

"Стоїть такий сморід, іноді такий як трупний запах, ніби щось розкладається".

Так вже кілька місяців смердить увесь Луцьк. Неприємний запах витає у різних районах міста, скаржаться мешканці.

"В носі погано - це одне діло. А інше діло, що це може бути щось шкідливо для організму. Це різні там той самий аміак і так далі, речовини які погано впливають на легені, на голову", - говорить Андрій Савчук, житель Луцька.

Обурені жителі навіть влаштували акцію протесту у центрі міста з вимогою знайти нарешті джерело смороду.

"Існує ця проблема вже чотири роки. Ми пробували різні способи. Одні мешканці перекривали на Гіркій Полонці дорогу двічі", - говорить Наталія Галик, жителька Луцька.

Спершу люди підозрювали місцевий цукровий завод. Ніби, неприємний запах шириться з фільтраційних полів підприємства. Муніципальна варта затримала вантажівку, з якої підпільно зливали смердючу рідину.

Це безпосередньо та барда, яка зливалася сюда.

"Ми підрахували, що в середньому десь дві машини об'ємом близько 17 тон в день. Так, і це протягом року" ,- говорить Юлія Гоголь, керівник відділу групи швидкого реагування муніципальної варти

У спеку відходи почали бродити.

"На наше переконання це так вот мелясна вода - мелясна барда - з тою органікою, яка до того була на цій території - на муловій карті. Це відходи виробництва технічного спирту або біоетанолу, який добавляється як компонент в пальне", - говорить Оксана Тарабанюк, керівник відділу екології Луцької міської ради.

На заводі звинувачення у причетності до смороду - відкидають.

"В нас був дозвіл на скиди. Але тоді спричинило те, що з Вересневого місто скидало свої фекальні відходи також на поля фільтрації. Там був процес бродіння і тоді був дійсно запах З того моменту з 2017 року підприємство Біопек барду не скидає", - гворить Олександр Ксинжук, керівник заводу

На підприємстві запевняють, відходи зберігають у закритих ємностях на кількох сховищах. Це, кажуть, цінне органічне добриво, і його не викидають, а продають місцевим фермерам.

"Я це називаю рідкі тальнольні добрива, які мають вміст азоту фосфору калію плюс мікроелементи, ну і певний елемент органіки. Це є сховище зі збереження цієї самої барди. От ви зараз тут стоїте запах який ви відчуваєте? Запах кави", - говорить Олександр Нікішин, заступник керівника заводу з питань сировини

Перевірити, звідкіля шириться містом сморід - тепер мають фахівці з Мінекології, саме туди звернулася міська влада. Займатиметься розслідуванням і поліція. Якщо винних знайдуть - їм загрожує три роки обмеження волі.