"Оппозиционная платформа - За жизнь": уголовное дело за попытку диалога о мире - это диктатура [ Редактировать ]
Заявление партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует остановить расправу над телеканалом NewsOne и его сотрудниками.
Попытка независимого телеканала NewsOne организовать общение между гражданами Украины и России обернулась террором со стороны подконтрольных власти силовиков. На желание сделать маленький шаг к установлению диалога власть ответила жесточайшей политической расправой.
После выхода анонса о проведении телемоста между гражданами Украины и России руководство СБУ потребовало ввести санкции в отношении телеканала NewsOne и поднять вопрос о лишении канала лицензии.
Генеральная прокуратура, которая под управлением Юрия Луценко давно превратилась в инструмент политической расправы, пошла еще дальше. Против журналистов, сотрудников и собственника канала NewsOne - оппозиционного политика, народного депутата Украины Тараса Козака, заведены уголовные дела по подозрению в государственной измене. Готовится постановление об аресте активов канала.
Уголовные дела и политические репрессии за диалог о мире - это реакция самых жестоких и бесчеловечных диктаторских режимов.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить репрессии в отношении оппозиционных политиков и независимых СМИ. Расцениваем попытки угрожать, давить и репрессировать один из ведущих независимых телеканалов в период избирательной кампании, как акт срывающий проведение демократических, честных и соревновательных выборов.
Мы обращаемся к представителям мониторинговых миссий международных организаций, которых эта власть еще не успела выдворить с Украины, представителям демократического мирового сообщества дать оценку нападкам на независимые СМИ и политическую оппозицию в Украине.
Считаем, что ситуация вокруг телеканала NewsOne доказывает, что в украинской власти продолжает править «партия войны». Прошедшие президентские выборы ничего не изменили. Только победа на парламентских выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь" даст стране шанс на мир, демократию и развитие. Мы будем бороться до конца!
Нет диктатуре в Украине!
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