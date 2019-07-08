В понедельник, 8 июля, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик представил жителям Подольского района Одесской области кандидата по 137-му округу Владимира Осипова.

"Последние пять лет наша страна находилась в глубочайшем социально-экономическом кризисе. Мы все понимаем, что Украине нужен мир и стабильно развивающаяся экономика. И сейчас основная задача граждан - научиться отличать сладкие обещания властей от реальных дел, направленных на возрождение страны. Украину спасет только команда профессиональных управленцев, которая будет работать в интересах людей. В нашей политсиле есть люди, которые знают, как добиться мира, вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить достойную социальную защиту", - сказал Николай Скорик.

Депутат Одесского облсовета, кандидат в народные депутаты Владимир Осипов отметил, что нынешний созыв Верховной Рады запомнится нежеланием решать реальные проблемы страны и людей.

"Уходящая власть издевалась над украинцами нищенскими пенсиями и зарплатами, заоблачными тарифами и антинародными реформами. Новый президент уверенно идет по стопам Порошенко, повторяя его милитаристскую риторику. У нашей команды есть четкий план действий. Наши приоритеты: мир, снижение коммунальных тарифов, помощь украинским семьям, государственные инвестиции в экономику, а также развитие регионов", - подчеркнул Владимир Осипов.

Также оппозиционеры посетили детский дом семейного типа, чтобы пообщаться с большой и дружной семьей Скрипник, в которой воспитывается девять детей.

"В каждом крупном населенном пункте необходимо создавать подобные центры. В Одессе и области очень много семей, которые не побоялись взять под опеку детей. Это огромная ответственность и настоящий подвиг с их стороны. Поддержка учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе детских домов семейного типа, на сегодняшний день является недостаточной. И мы это обязательно исправим. Самое важное - сделать все, чтобы ребята чувствовали себя полноценными и самодостаточными членами общества", - отметил Николай Скорик.