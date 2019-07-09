У Харкові шукали вибухівку на вокзалі та усіх ТРЦ [ Редактировать ]
Чергова хвиля псевдомінувань сколихнула Харків. Напередодні шукали вибухівку в усіх торговельних центрах та на залізничному вокзалі. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, а всіх жителів евакуювали. Телефонного "жартівника" наразі розшукують.
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили: відповідальність за псевдомінування хочуть посилити. Зокрема, можуть збільшити термін позбавлення волі та запровадити конфіскацію майна.
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