Чергова хвиля псевдомінувань сколихнула Харків. Напередодні шукали вибухівку в усіх торговельних центрах та на залізничному вокзалі. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки, а всіх жителів евакуювали. Телефонного "жартівника" наразі розшукують.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили: відповідальність за псевдомінування хочуть посилити. Зокрема, можуть збільшити термін позбавлення волі та запровадити конфіскацію майна.