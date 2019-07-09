У Лондоні змагалися на перегонах "тарантасів" [ Редактировать ]
У Лондоні відбулися перегони на тарантасах. Десятки команд відчайдухів весело скотилися з пагорба неподалік Олександрійського палацу на саморобних транспортних засобах.
Та задля перемоги вразити публіку і журі потрібно було не лише швидкістю, а й дальністю стрибків через перепони, і головне креативним оформленням.
Щоправда, не всім вдалося дістатися фінішу у первозданному вигляді бо через круті маневри втратили частину оздоблення по дорозі.
по теме
Уайлдер - Фьюри: названа дата реванша
В первом поединке боксеры не сумели выявить сильнейшего
Англійці влаштували марафон у в'язниці
В Англії провели перший в історії марафон у в'язниці. Щоправда, колишній, і до забігу залучили не в'язнів, а справжніх спортсменів
У Києві почали діяти штрафи за неправильну паркування
Кияни почали отримувати перші штрафи за порушення правил паркування. Кілька місяців інспектори з паркування працювали в пілотному режимі і лише виписували попередження. Тепер - почали карати
Британці пояснили відмову в акредитації російським ЗМІ
МЗС Великої Британії пояснило рішення відмовити в акредитації представникам російських ЗМ - інформагентства "Спутнік" та телеканалу Russia Today
Скандал між Британією та США: У пресу потрапили таємні листи британського посла у Вашингтоні
Дипломатичний скандал між Великою Британією та Сполученими Штатами. У пресу потрапили таємні листи британського посла у Вашингтоні