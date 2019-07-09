Не всім вдалося дістатися фінішу

У Лондоні відбулися перегони на тарантасах. Десятки команд відчайдухів весело скотилися з пагорба неподалік Олександрійського палацу на саморобних транспортних засобах.

Та задля перемоги вразити публіку і журі потрібно було не лише швидкістю, а й дальністю стрибків через перепони, і головне креативним оформленням.

Щоправда, не всім вдалося дістатися фінішу у первозданному вигляді бо через круті маневри втратили частину оздоблення по дорозі.