Китайці намагались вивезти з України партію бурштину [ Редактировать ]
Майже 7 кілограмів бурштину виявили прикордонники у громадян Китаю у "Борисполі". Чоловіки намагалися вивезти "сонячний камінь" рейсом до Пекіна. Бурштин заховали серед різних речей та харчів.
Контрабанду вилучили, а щодо іноземців склали адмінпротоколи. Звідки у порушників бурштин - наразі з'ясовують.
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