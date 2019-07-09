Пролетіти на швидкості 120 кілометрів на годину над мальовничими лісами, пагорбами і долинами пропонують туристам у регіоні Ліка в Хорватії.

Там розташований 1700-метровий зіплайн "Пазі Медо", у перекладі "Бережись ведмедя". Найдовший у Європі атракціон працює вже третій рік, і організатори кажуть - кількість охочих полоскотати собі нерви увесь час зростає. Заради запаморочливого спуску сюди приїздять туристи з усієї Європи, а також з Азії та Північної Америки.

"Кожен сезон на зіплайні катаються 4-5 тисяч туристів. За добу це зазвичай 50-90 відвідувачів, залежно від пори року. Але кількість клієнтів непогана, і ми очікуємо, що в майбутньому вона зростатиме.", - говорить Лана Іванішевіч, менеджер з продажів "Пазі Медо".