Хорвати катають туристів на зіплайні "Бережись ведмедя" [ Редактировать ]
Пролетіти на швидкості 120 кілометрів на годину над мальовничими лісами, пагорбами і долинами пропонують туристам у регіоні Ліка в Хорватії.
Там розташований 1700-метровий зіплайн "Пазі Медо", у перекладі "Бережись ведмедя". Найдовший у Європі атракціон працює вже третій рік, і організатори кажуть - кількість охочих полоскотати собі нерви увесь час зростає. Заради запаморочливого спуску сюди приїздять туристи з усієї Європи, а також з Азії та Північної Америки.
"Кожен сезон на зіплайні катаються 4-5 тисяч туристів. За добу це зазвичай 50-90 відвідувачів, залежно від пори року. Але кількість клієнтів непогана, і ми очікуємо, що в майбутньому вона зростатиме.", - говорить Лана Іванішевіч, менеджер з продажів "Пазі Медо".
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