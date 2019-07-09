Однак полум'я завдало збитків на 100 тисяч доларів

Пожежа на полігоні компанії SpaceX. Спалахнуло у Флориді - на майданчику для випробувань прототипа човна Starship. Займання було невеликим і його швидко загасили.

Однак полум'я завдало збитків на 100 тисяч доларів. Імовірною причиною інциденту вважають неполадки електроустаткування. Корабель Starship, за задумом розробників, має стати верхнім щаблем надважкої ракети-носія, яку SpaceХ конструює для польотів на Марс.