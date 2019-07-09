Масштабна злива затопила Вашингтон [ Редактировать ]
Сильна злива затопила Вашингтон. Частина вулиць повністю у воді, тисячі людей залишилися без світла. Підтоплено Білий дім і будівлю Національного архіву США.
У соціальних мережах з'явилися відео, як на станціях столичного метро зі стелі ллються потоки води. Підземка працювала з перебоями, мали клопіт і водії автомобілів. Щоб урятуватися від паводку, вони були змушені видиратися на дахи aвтівок.
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