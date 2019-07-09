Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 497/2019 "О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету". Об этом во время брифинга 9 июля заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук.

"В последние несколько лет в мобильной связи в Украине появились технологии 3G и 4G. До 1 июля у мобильных операторов лежало охватить 4G областные центры Украины. Чтобы распространить его на города с населением более 10 000 человек, сейчас у них есть еще два с половиной года", - отметил он.

По словам Алексея Гончарука, 16000000 украинский постоянно живут без современной связи, а остальные страдают во время путешествий. Такая ситуация - вопреки Конституции и законам - дискриминирует людей в возможностях и правах на получение современных и качественных телекоммуникационных услуг, на информацию. Для решения этой проблемы президент инициирует отмену регуляторных барьеров, которые делают построение сетей мобильной связи слишком дорогой для операторов.

Читайте также 4G в Украине: Зеленский подписал указ

Это предполагает, прежде всего, разрешение на использование 4G в диапазоне 900 МГц и 800 МГц, площадь распространения сигнала в котором в два и более раз превышает разрешенную сейчас.

Кроме того, планируется принять меры по гармонизации спектра со странами ЕС. Это устранит радиопомехи, которые создают украинские компании в пограничных областях, и увеличит доступен украинским компаниям ресурс для предоставления услуг мобильной связи. Реализация мероприятий потребует слаженной работы Кабинета Министров, государственного регулятора, представителей Генерального штаба, игроков рынка.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, ожидается, что благодаря этому уже через полтора года 4G появится во всех украинских городах и на дорогах государственного значения, а еще через год - во всех населенных пунктах и ​​на всех путях. Таким образом, украинцы в сельской местности получат доступ к электронным административных услуг, образования, медицины, торговли. Это еще на один шаг приблизит реализацию концепции "Государство в смартфоне".