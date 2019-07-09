"Забув" задекларувати $1 млн 200 тисяч: міністру енергетики Ігорю Насалику повідомили про підозру [ Редактировать ]
Про підозру повідомили Міністрові енергетики Ігорю Насалику.
За даними прокурорів САП, чиновник "забув" задекларувати 1 млн 200 тисяч доларів. Дії міністра кваліфікували за статтею "умисне декларування недостовірних даних".
Нагадаємо, Ігор Насалик обіймає посаду з квітня 2016 року. До цього він був депутатом Верховної Ради, а у 2006-2014 роках - міським головою Калуша Івано-Франківської області.
Уже завтра відбудеться чергове засідання Кабінету міністрів, де, вочевидь, буде багато запитань до діяльності Насалика.
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