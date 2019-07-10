Наводнения в Индии: затопило более 140 населенных пунктов [ Редактировать ]
Индия потерпает от жутких наводнений. В районах стихийного бедствия оказались по меньшей мере 63 тыс. человек. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Известно, что в зоне затопления уже оказались 143 деревни и число затопленных населенных пунктов постоянно растет.
СМИ также назвали причину наводнений такого масштаба. Они вызваны мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос.
Стихийное бедствие уже затронуло 8 из 27 округов штата. Власти открывают лагеря временного размещения беженцев. Синоптики предупреждают, что ливни могут продолжаться еще не менее пяти дней.
Раньше сообщалось о том, что 1 июля шесть пригородных районов Гвадалахара (Мексика) засыпало метровым слоем града. А также в Китае рухнул мост с автомобилями.
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